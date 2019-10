Trumps stabssjef trekker Ukraina-opplysning

utenriks

Torsdag medga fungerende stabssjef Mick Mulvaney overfor journalister at en av grunnene til at Trump tidligere i år holdt tilbake militærhjelp til Ukraina, var å få myndighetene til å etterforske om Demokratenes epostservere under valgkampen i 2016 befant seg i landet.

Noen timer senere gikk Mulvaney tilbake på uttalelsen og understreket at det slett ikke var noen sammenheng.

– Nok en gang har mediene bestemt seg for å feiltolke mine uttalelser for å fremme sin egen politisk motiverte heksejakt mot Trump, heter det i en kunngjøring fra stabssjefen.

– La meg gjøre det helt klart: Det var absolutt ingen «quid pro quo» mellom militærstøtte til Ukraina og en undersøkelse om valget i 2016, skriver Mulvaney videre.

«Mye, mye verre»

Demokratene som leder granskingen i Representantenes hus, tolker imidlertid stabssjefens opprinnelige uttalelse som en innrømmelse av skyld.

– Jeg mener Mulvaneys erkjennelse betyr at saken har utviklet seg fra å være svært, svært ille, til mye, mye verre, sa etterretningskomiteens leder Adam Schiff.

Trump har gjentatte ganger hevdet at Demokratenes nasjonalkomité DNC skal ha gjemt en dataserver i Ukraina under valgkampen i 2016, noe som ifølge ham undergraver påstandene om at han selv fikk russisk bistand til å vinne valget.

USAs justisdepartement har gransket påstanden, som ansees for å være en grunnløs konspirasjonsteori.

– Gjør det hele tiden

– Vi gjør dette hele tiden i utenrikspolitikken, sa Mulvaney torsdag og viste til et eksempel der Trump-administrasjonen holdt igjen bistand til mellomamerikanske land for å tvinge dem til å endre sin innvandringspolitikk.

Mulvaney ville torsdag ikke svare på spørsmål om etterforskning av Trumps demokratiske rival Joe Biden, som er blant favorittene til å bli Demokratenes presidentkandidat.

I Trumps mye omtalte telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 25. juli i år, ba den amerikanske presidenten ukrainerne om å etterforske Biden.

Noen dager tidligere holdt Det hvite hus igjen 3,6 milliarder kroner i militærhjelp til landet.

