Brexitforhandlingene fortsatte i de sene nattetimer

Ifølge tjenestemenn tett på samtalene er det usannsynlig at en avtale er blitt klar i løpet av natta, men sier at ambassadørene fra EUs medlemsland skal møtes torsdag morgen før EU-toppmøtet starter.

Det to dager lange EU-toppmøtet starter sent torsdag, men et brexitutkast kan bli utsatt til fredag dersom det trengs mer tid, ifølge AFP.

EUs forhandler Michel Barnier sa sent onsdag at det har vært en «god prosess, og jobben fortsetter».

Statsminister Boris Johnson har sagt at Storbritannia skal ut av EU 31. oktober – enten det er med eller uten en avtale.

