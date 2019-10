Ambassadør tar avstand fra Trump i riksrettshøring

utenriks

Trump og hans advokat Giuliani sørget ifølge Sondland for at amerikansk innenrikspolitikk ble et tema i den utenrikspolitiske dialogen med Ukraina. Det inkluderer forsøket på å få i stand en etterforskning av det ukrainske selskapet Burisma, der sønnen til Trumps demokratiske rival Joe Biden satt i styret.

USAs EU-ambassadør er den foreløpig siste av en rekke vitner som avhøres bak lukkede dører i Representantenes hus' riksrettsgransking av presidenten.

Flere amerikanske medier har fått tilgang til Sondlands skriftlige uttalelser som han har med seg til torsdagens høring. Her prøver ambassadøren å distansere seg fra ethvert forsøk fra Trump eller hans personlige advokat Giuliani på å få ukrainerne til å etterforske Biden.

Skuffet

Sondland bekrefter et bilde som andre nåværende og tidligere medlemmer av Trumps administrasjon har tegnet overfor Kongressen. Det dreier seg også om at Trump-administrasjonen kommuniserte med regjeringen i Ukraina gjennom bakkanaler.

Sondland sier han var skuffet over at Trump ga ham ordre om å samarbeide med Giuliani i forholdet til Ukraina, ifølge manuset for vitnemålet. Ambassadøren planla videre å si i høringen at han fulgte Trumps ordrer, men at han mener det er feil å be en utenlandsk regjering om å foreta etterforskninger med den hensikt å påvirke et presidentvalg i USA.

Sentrum for granskingen

Det har vært knyttet spenning til Sondlands opptreden torsdag fordi tekstmeldinger og andre vitnesbyrd plasserer ham i sentrum for kommunikasjonen med ukrainske myndigheter som antas å være svært viktig i granskingen.

Sentralt i Demokratenes forsøk på å stille Trump for riksrett er en telefonsamtale han hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 25. juli. I samtalen forsøkte Trump å overtale Zelenskyj til å etterforske far og sønn Biden.

– Giuliani understreket at presidenten ville ha en offentlig uttalelse fra president Zelenskyj som forpliktet Ukraina til å se på spørsmål om antikorrupsjon, sa Sondland ifølge det lekkede manuset.

Nekter å samarbeide

– Giuliani nevnte spesifikt valget i 2016 (inkludert DNC-serveren) og Burisma som to temaer som presidenten mente var viktig at ble gjenstand for antikorrupsjonsetterforskning, heter det videre.

Riksrettshøringene utføres i fellesskap av utenrikskomiteen, etterretningskomiteen og kontrollkomiteen i Representantenes hus, der Demokratene har flertall.

Trump og Det hvite hus har erklært at de ikke vil samarbeide med det de kaller en urettmessig gransking, og Sondland ble først nektet å møte i høring. Grunnen til at han torsdag likevel møter, er at han ble stevnet, og da er det ikke lenger frivillig.

(©NTB)