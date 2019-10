Topp-demokrater møtes til debatt

utenriks

Joe Biden, Elizabeth Warren og Bernie Sanders er blant tolv demokrater som står på scenen på Otterbein University i Ohio der det er ventet at riksrettsprosessen, Tyrkias offensiv i Syria og helsehjelp blir tema.

Debatten mellom demokratene som kjemper om å bli partiets presidentkandidat ved neste års valg, er den fjerde, og det har aldri vært så mange i en debatt samtidig.

De andre som skal delta i debatten, er Cory Booker, Pete Buttigieg, Julián Castro, Tulsi Gabbard, Kamala Harris, Amy Klobuchar, Beto O'Rourke, Tom Steyer og Andrew Yang.

Tidligere visepresident Joe Biden har så langt vært favoritten på meningsmålingene, men Massachusetts-senatoren Elizabeth Warren haler innpå. På en måling New York Times publiserte forrige uke, fikk Biden 26 prosent, og Warren fikk 23 prosent. Senator Bernie Sanders fra Vermont har tilbrakt tid hjemme etter at 78-åringen fikk hjerteinfarkt for om lag to uker siden. Han ligger på tredjeplass på avisens måling med 16 prosent.

(©NTB)