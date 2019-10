SOHR: Kurdiske styrker og syriske regjeringssoldater i felles kamp ved grensen

utenriks

Kampene foregår nordøst for byen Ain Issa, melder eksil- og aktivistgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) onsdag.

Det skal være første gang i løpet av den åtte år lange krigen i Syria at kurdiske styrker gjør felles sak med syriske regjeringsstyrker mot en felles fiende.

SOHR melder om harde sammenstøt nær motorveien M4 – som knytter de viktigste kurdiskbefolkede områdene med storbyen Aleppo og middelhavskysten.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har samtidig gitt beskjed om at militæroffensiven nordøst i Syria ikke kommer til å opphøre før Tyrkia har nådd sine mål.

Syriske regjeringssoldater har de siste dagene blitt sendt til Manbij, Tal Tamr, Ain Issa og Tabqa. Det er den største utplasseringen av regjeringsstyrker i området siden hæren trakk seg ut av områder med kurdisk befolkningsflertall i 2012 og den kurdiske YPG-militsen tok full kontroll.

Utplasseringen har skjedd etter at kurderne inngikk en avtale med regimet i Damaskus om at regjeringssoldater skulle komme dem til unnsetning i møte med den tyrkiske offensiven.

Avtalen ble inngått som følge av at USAs president Donald Trump besluttet å trekke amerikanske soldater ut av det nordøstlige Syria etter at de hadde vært alliert med kurdiske styrker i kampen mot IS.

