Hongkongs leder avbrøt tale

utenriks

Under talen skulle Lam legge fram flere politiske planer, men på grunn av ropingen fra folkevalgte forlot hun rommet.

Lam forsøkte to ganger å starte talen sin på nytt. En av de folkevalgte brukte også en liten projektor for å vise demonstrantenes slagord bak Lam da hun talte. Den folkevalgte tok etterpå på seg en ansiktsmaske som viste Kinas president Xi Jinping.

Etter at hun forlot rommet og bygningen, kom det en uttalelse fra hennes kontor om at hun i stedet vil spille inn talen på en video.

Lam er under sterkt press, og et av kravene til demonstrantene er at hun går av som leder.

(©NTB)