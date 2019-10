Russisk politi aksjonerer mot opposisjonen

utenriks

Navalnyj er sterkt kritisk til president Vladimir Putin og den russiske regjeringen.

Etterforskere sa tirsdag at politiaksjonene skyldes mistanke om økonomisk kriminalitet. De kommer etter lignende politiraid i september og mindre enn en uke etter at Navalnyjs stiftelse mot korrupsjon (FBK) ble stemplet som «utenlandsk spion».

Opposisjonsledere mener at aksjonene er et forsøk på å trakassere dem etter at opposisjonen har greid å samle tusenvis av mennesker til protester i sommer, og etter at Putins støttespillere opplevde betydelig tilbakegang i lokalvalgene i september.

Ifølge russiske myndigheter er det iverksatt ransakelse av FBK-kontorer i 30 ulike russiske regioner. Også boligene til FBKs ansatte i regionene blir gjennomsøkt.

Etterforskere har flere ganger anklaget stiftelsen for økonomisk kriminalitet, deriblant hvitvasking av penger og mottak av ulovlige pengegaver. Det har ført til at FBKs kontoer er blitt sperret.

Navalnyj slår hardt tilbake mot etterforskningen. I en Twitter-melding skriver han at politiaksjonen startet klokka 6 tirsdag morgen.

– Politisystemet i Russland bruker alle sine krefter på å beskytte korrupte tjenestemenn og mottakere av bestikkelser, skriver han.

