Isbreene i Sveits har tapt 10 prosent av sitt volum

utenriks

Målinger på 20 sveitsiske isbreer viser at smeltingen i år har nådd rekordnivåer, ifølge en årlig studie av isbreene.

Studien viser at en uvanlig varm sommer, med flere hetebølger, opphevet effekten av rekordmengder av snø fra forrige vinter. Håpet var at snømengdene skulle bidra til at isbreene vokste.

Ifølge studien var det fra 20 til 40 prosent mer snø i april og mai. Så sent som i juni var det fortsatt opp til seks meter snø enkelte steder.

Men i løpet av to uker med intens hete i slutten av juni og igjen i slutten av juli smeltet snø tilsvarende landets totale forbruk av drikkevann på ett år. Dermed forsvant det tjukke snølaget, og smeltingen fortsatte til september.

Det betyr at 2 prosent av Sveits' totale isbrevolum ble borte det siste året. I løpet av de siste fem årene er over 10 prosent forsvunnet, noe som ifølge studien er en raskere takt enn noensinne ellers de siste hundre årene.

