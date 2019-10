Newsweek: Amerikanske styrker hjelper russere med å etablere seg i Manbij

utenriks

Tidligere mandag meldte statlige syriske medier at president Bashar al-Assads styrker hadde rykket inn i Manbij i nord. De syriske styrkene har fått omfattende støtte fra både Russland og Iran i borgerkrigen i landet, og russiske soldater er utplassert i Syria.

Mandag opplyste en amerikansk tjenestemann at USA trekker alle sine 1.000 soldater ut av den nordlige delen av Syria. De gjør en hastig retrett, og Newsweek skriver at de samtidig legger til rette for at Assads russiske allierte kan rykke inn i Manbij, der de har hatt base.

– Amerikanske styrker som har vært i området lenger, har hjulpet de russiske styrkene med å navigere raskt gjennom områder som tidligere har vært utrygge, sier en Pentagon-kilde til nyhetsmagasinet.

– Det er i bunn og grunn en overlevering. Imidlertid er dette en raskt retrett, og vi kan ikke ha gjennomganger og så videre. Alt handler om å komme seg ut med så mye som mulig av tingene våre, mens vi ødelegger sensitivt materiale som ikke kan flyttes, sier den anonyme tjenestemannen.

Manbij har rundt 100.000 innbyggere og ligger omkring 40 kilometer fra grensa. Tyrkia har innledet en offensiv mot kurdiske styrker i nabolandet, og planen skal være å etablere en buffersone inne på syrisk territorium.

USA har vært de syriske kurdernes fremste allierte. Da det ble klart at de trekker seg ut, måtte den kurdiske YPG-militsen raskt inngå en avtale med den syriske regjeringen og Russland, en avtale som skal innebære at syriske regjeringsstyrker tar kontroll over grenseområdene.

De rykket mandag inn i en rekke landsbyer nord i Syria. Byene Tal Tamr og Ain Issa skal være blant dem der regjeringsstyrker nå har kontroll.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har uttalt at tyrkiske styrker om kort tid vil innta Manbij.

