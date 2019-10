Kilde: USA trekker 1.000 soldater ut av Syria

utenriks

Rundt 1.000 amerikanske soldater som har vært stasjonert nord i Syria, har nå fått ordre om å forlate landet, opplyser kilden.

Tilbaketrekningen skjer som følge av Tyrkias militæroffensiv mot kurdisk milits i Nord-Syria, der tyrkerne vil opprette en sikkerhetssone langs grensa.

Forsvarsminister Mark Esper opplyste søndag at 1.000 amerikanske soldater ville bli trukket ut av grenseområdene og flyttet sørover i Syria, og det er åpenbart disse som nå har fått ordre om å forlate landet helt.

– Vi har iverksatt ordren, sier tjenestemannen.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har presset på for å igangsette en offensiv mot den kurdiske YPG-militsen, som er del av de kurdiske SDF-styrkene nord i Syria. Kurderne har vært USAs allierte i en fem år lang kamp for å bekjempe IS. Tyrkia mener kurderne i Syria samarbeider med kurdiske opprørere i Tyrkia. Den tyrkiske offensiven har til hensikt å skape en buffersone nordøst i Syria.

Erdogan kalte mandag USAs beslutning om å fjerne de rundt 1.000 amerikanske soldatene fra området «en positiv tilnærming».

Trump varslet på sin side at han planlegger «store sanksjoner» mot Tyrkia for å ha gått inn i Syria, men han kritiserte også kurderne, og hevder at de forsøker å dra USA inn i konflikten ved å løslate IS-fanger.