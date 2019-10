Frankrike vurderer å trekke spesialstyrker ut fra Nord-Syria

utenriks

Frankrike har bidratt med rundt 1.000 soldater til den USA-ledede koalisjonen mot IS i Irak og Syria, og et par hundre spesialsoldater skal for tiden befinne seg nord i Syria.

Regjeringen i Paris har aldri bekreftet dette offentlig, men president Emmanuel Macron medga søndag at de franske spesialsoldatene opererer i regionen.

– I løpet av de neste timene vil det bli satt i verk tiltak for å trygge sikkerheten til fransk militærpersonell og sivile som befinner seg i sonen, het det i en kunngjøring fra Macron, med henvisning til den såkalte sikkerhetssonen Tyrkia forsøker å opprette i Nord-Syria.

Det franske forsvaret vil ikke kommentere opplysningene om franske styrkers nærvær nord i Syria, mens en fransk diplomatkilde langt på vei gjør det.

– Vi har aldri skjult det faktum at land med små kontingenter ikke lenger vil være i stand til å bli værende der, dersom USA trekker seg ut, sier kilden.

USAs forsvarsminister Mark Esper opplyste søndag at 1.000 amerikanske soldater, nesten hele USAs styrke i Syria, vil bli trukket ut av grenseområdene som er under angrep fra tyrkiske styrker.

