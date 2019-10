Avis: Russiske fly bombet fire sykehus i Syria

utenriks

Angrepene som avisen har knyttet til Russland, er fra russiske radioopptak, logger fra flyspottere og øyevitnebeskrivelser. De skriver at angrepene er en del av et større mønster av angrep mot sykehus som kontrolleres av president Bashar al-Assads motstandere.

Angrepene ble utført i løpet av 12 timer fra 5. mai, ifølge avisen.

Samtlige av sykehusene hadde oppgitt sine koordinater til FN for at de kunne settes opp på en lite over mål som ikke skulle angripes.

I august åpnet FNs generalsekretær António Guterres en etterforskning av sykehusbombingene. Etterforskningen som fortsatt pågår, skal finne ut hvorfor sykehusene som frivillig oppga sine koordinater, som ble gitt til Russland og andre involverte for å hindre at de ble angrepet, likevel ble angrepet.

Minst 916 helsearbeidere har blitt drept i Syria siden 2011, ifølge organisasjonen Physicians for Human Rights.

