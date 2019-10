Spanjol omkom i minibussulykke i Sverige

utenriks

Ulykken skjedde i 5-tiden like ved grensen til Norge.

Om bord i minibussen befant det seg seks spanske utvekslingsstudenter i alderen 25 til 30 år, i tillegg til den norske sjåføren.

Det er uklart hvordan ulykken skjedde, men det var ifølge Expressen glatt vei i området. Minibussen veltet og havnet på taket. Det er ikke kjent om de spanske studentene var på utveksling i Norge eller i Sverige.

Spanjolen som mistet livet, døde på stedet, ifølge svensk politi. I tillegg blir en mann behandlet på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) for alvorlige skader, mens to kvinner blir behandlet for lettere skader i Narvik.

De tre øvrige kom fra ulykken uskadd, deriblant den norske sjåføren.

