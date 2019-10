Stoltenberg ber Tyrkia vise tilbakeholdenhet i Syria

utenriks

Stoltenberg besøkte fredag Istanbul der han ga uttrykk for «alvorlig bekymring» over militæroffensiven NATO-landet Tyrkia har innledet i Nord-Syria.

– Jeg har delt min alvorlige bekymring over denne pågående operasjonen og hvilken fare for ytterligere destabilisering av regionen den innebærer, sa Stoltenberg etter et møte med Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu.

– Selv om Tyrkia har alvorlige sikkerhetsmessige bekymringer, forventer vi at Tyrkia viser tilbakeholdenhet, sa han.

Senere fredag skal Stoltenberg møte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, som fastholder at den tyrkiske militæroffensiven er påkrevd for å bekjempe «terrorisme».

(©NTB)