Siktet for terror etter knivangrep i Manchester

Politiet ble i 11.15-tiden varslet om at flere mennesker var knivstukket på Arndale-senteret i Manchester og rykket ut med store styrker.

Fire mennesker ble skadd i angrepet. To kvinner, den ene 19 år gammel, er ifølge politiet sendt til sykehus med skader etter å ha blitt knivstukket. Tilstanden til begge kvinnene blir beskrevet som stabil.

En mann i 50-årene er også sendt til sykehus med knivskader, men hans tilstand er ikke kjent. En fjerde person, en kvinne i 40-årene, fikk førstehjelp på stedet, men ble ifølge politiet ikke knivstukket.

En video som er lagt ut på sosiale medier, viser at politiet legger den antatte gjerningsmannen i bakken utenfor kjøpesenteret.

Senere fredag opplyste politiet at den pågrepne mannen er siktet for terror. Mannen er i 40-årene, men identiteten hans og motivet for angrepet er foreløpig ikke kjent.

Storbritannias statsminister Boris Johnson skriver i en Twitter-melding at han er sjokkert over angrepet, og at hans tanker er hos dem som ble skadd og alle andre berørte.

– Takk til våre ypperlige nødetater som rykket ut, og som nå etterforsker hva som skjedde, skriver Johnson.

