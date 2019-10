EU: «Konstruktivt» møte med britisk brexitminister

utenriks

De to møttes til samtaler over frokost i Brussel fredag for å fortsette diskusjonen om forslaget til brexitplan som ble lagt fram av Storbritannias statsminister Boris Johnson forrige uke.

– Ser en vei

Torsdag var Johnson i et tre timer langt møte med sin irske kollega Leo Varadkar. Det endte med en felles uttalelse om at de «ser en vei til en mulig avtale». Hva det betyr i praksis er uklart, men tonen er optimistisk og de gjentar at «en avtale er i alles interesse.

Britene forslag til en løsning innebærer at Nord-Irland forblir i EUs indre marked, men blir en del av Storbritannias tollområde. Dermed blir det en tollgrense på øya. Forslaget har fått en lunken mottakelse i EU og flere medlemsland som ikke ønsker noen form for grensekontroll mellom Nord-Irland og EU-medlemmet Irland.

– Positive signaler

EU-president Donald Tusk sier fredag at han har mottatt positive signaler fra Varadkar om at en brexitavtale fortsatt er mulig.

– Selv den minste sjanse må utnyttes. En brexit uten avtale vil aldri være EUs valg, sa Tusk på en pressekonferanse på Kypros.

Ifølge Tusk har britene fortsatt ikke lagt fram et realistisk og gjennomførbart forslag til avtale. Samtidig trekker han fram torsdagens felles uttalelse fra de to statsministrene.

– Jeg har fått signaler fra Varadkar om at en avtale fortsatt er mulig. Og det pågår tekniske diskusjoner i Brussel akkurat nå, sa Tusk.

