Over 4.000 døde av meslinger i Kongo i år – langt mer dødelig enn ebola

utenriks

– Antallet meslingtilfeller i Kongo hittil i år er mer enn tredoblet sammenlignet med antallet som ble registrert i hele 2018. Meslingutbruddene i Kongo har blitt langt mer dødelig enn ebola, som til dags dato har tatt 2.143 liv, sier UNICEF i en uttalelse sitert av CNN.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) må rundt 95 prosent av befolkningen vaksineres med to doser for å sikre befolkningens immunitet. I Kongo var dekningen kun 57 prosent i 2018.

– Vi står overfor en alarmerende situasjon fordi millioner av kongolesiske barn går glipp av rutinemessige vaksiner og mangler tilgang til helsehjelp når de blir syk, sier UNICEFs representant i Kongo, Edouard Beigbeder.

WHO meldte i august at det antall meslingtilfeller på verdensbasis nær har tredoblet seg i år, sammenlignet med samme periode i fjor. I august var det registrert 364.800 tilfeller av meslinger i verden. Ifølge organisasjonen er det landene Kongo, Madagaskar og Ukraina som har det høyeste antallet registrerte tilfeller av meslinger.

Meslinger er en svært smittsom virussykdom som spres ved dråpesmitte og gir kraftige forkjølelsessymptomer, feber og utslett. Virussykdommen kan forebygges med vaksinering, men WHO har den siste tiden uttrykt bekymring for økt vaksinemotstand i flere land.

Vaksinen er ifølge WHO svært effektiv, og organisasjonen oppfordrer alle til å sørge for at de er tilstrekkelig vaksinert.

