Over 20 pågrepet i Tyrkia for kritikk av Syria-offensiv

Bare timer etter at militæroperasjonen startet onsdag, ble det innledet etterforskning mot 78 personer som har kritisert militæroperasjonen på sosiale medier, melder det statskontrollerte tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu.

Torsdag ble 21 personer pågrepet i provinsen Mardin sør i landet som følge av meldinger de hadde lagt ut på sosiale medier, melder Reuters. Tyrkiske myndigheter mener de farer med propaganda.

Blant dem som er pågrepet, er Hakan Demir, redaktøren for den venstreorienterte nettavisen Birgun, som skrev at sivile er drept i tyrkiske flyangrep mot mål i Nord-Syria. Han anklages for å ha oppmuntret folk til hat og fiendskap.

Også under tidligere tyrkiske offensiver i Syria er journalister og andre pågrepet, anklaget for å spre «terrorist-propaganda».

De fleste opposisjonspartiene i Tyrkia støtter offensiven mot de nordsyriske områdene som kontrolleres av en syrisk militsgruppe dominert av den kurdiske YPG-militsen.

Men det kurdiskvennlige opposisjonspartiet HDP har framholdt at offensiven må stanse og at den er et forsøk på å øke populariteten til president Recep Tayyip Erdogan.

Begge de to HDP-lederne, Sezai Temelli og Pervin Buldan, er blant dem som nå etterforskes som følge av sine uttalelser om offensiven.

