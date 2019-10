Kinas rike blir stadig rikere

utenriks

Den gjennomsnittlige nettoformuen til Kinas 1.800 rikeste personer steg med 10 prosent i 2018 til 1,4 milliarder dollar, nærmere 13 milliarder kroner, viser Hurun-rapporten, som følger landets rike og mektige.

Jack Ma, som i forrige måned trakk seg som sjef for nettgiganten Alibaba, ligger øverst på rankinglisten med en nettoformue på 355 milliarder kroner. Ma Huateng kommer på 2. plass med 337 milliarder kroner. Han eier Tencent, et internettselskap som driver med spill og sosiale nettverk.

Sammensetningen av rikfolk på listen viser hvilke sektorer som går bra og dårlig i folkerepublikken. Antallet næringslivstopper fra teknologi-verdenen, legemiddelnæringen og matindustrien steg, mens de fra tradisjonell industriproduksjon blir færre.

- Rikdom blir konsentrert i hendene på dem som er i stand til å tilpasse seg den digitale økonomien, sier Rupert Hoogewerf, Hurun-rapportens grunnlegger og daglige leder. Han sier at det til forskjell fra USA, der store formuer ofte skyldes arv, er nesten alle de rike i Kina «selfmade».

Hoogewerf opplyser at det ikke var noen dollarmilliardærer i i Fastlands-Kina da rapporten kom ut for første gang for 20 år siden.

(©NTB)