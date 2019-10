Stoltenberg om Syria: – Viktig å unngå ytterligere destabilisering

utenriks

Stoltenberg diskuterte situasjonen i Syria da han onsdag møtte Italias statsminister Giuseppe Conte.

– Vår allierte Tyrkia ligger i første linje og har legitime bekymringer for sikkerheten. Landet har opplevd fryktelige terrorangrep. Det huser også millioner av flyktninger, sa Stoltenberg på en felles pressekonferanse etter møtet i Roma.

– NATO er informert om den pågående aksjonen. Det er viktig å unngå handlinger som fører til ytterligere destabilisering, økt spenning og nye lidelser. Jeg stoler på at Tyrkia vil vise tilbakeholdenhet og at deres handlinger er avmålt og proporsjonale, fortsatte han.

– Det er også viktig at de fremskrittene vi har gjort mot vår felles fiende IS ikke settes i fare. IS utgjør fortsatt en stor trussel i Midtøsten og Afrika og mot alle land.

Tyrkia startet onsdag en varslet offensiv mot kurdiske militsgrupper nord i Syria. Øyenvitner melder om eksplosjoner på syrisk side av grensen, blant annet i byen Ras al-Ayn, som kontrolleres av den kurdiske YPG-militsen. Tyrkia anklager YPG for å være den kurdiske PKK-geriljaens forlengede arm, og det er kjent at et stort antall PKK-soldater har kjempet sammen med militsen i Syria. Tyrkia har både PKK og YPG på sin terrorliste.

Roma er første stopp på en tre dager lang rundreise, der Stoltenberg også skal besøke Hellas før han avslutter i den tyrkiske storbyen Istanbul. Der vil han ta opp situasjonen og Tyrkias offensiv i Syria med president Recep Tayyip Erdogan.

