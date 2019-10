SOHR: Elleve drept i Tyrkias offensiv i Nord-Syria, åtte av dem sivile

utenriks

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) sier minst to av de sivile ble drept i angrep mot byen Qamishli.

President Recep Tayyip Erdogan opplyste onsdag at tyrkiske styrker har innledet den lenge varslede militæroffensiven mot kurdisk milits nord i nabolandet Syria.

Den syriske opprørsalliansen SDF, som i hovedsak består av kurdiske grupper, sa tidligere onsdag at to sivile er blitt drept og at flere er skadd, fordelt på en rekke angrepsområder. Det sivile og militære koordineringssenteret til SDF sier at 25 tyrkiske kampfly inngikk i den første fasen av offensiven mot i alt 16 mål i det utstrakte grenseområdet.