Senatets republikanske leder kritiserer Trumps Syria-politikk

utenriks

Det er svært sjelden at Senatets flertallsleder McConnell åpent kritiserer Trumps politikk.

En tidlig amerikansk tilbaketrekning fra Syria vil bare gagne Russland, Iran og Syrias president Bashar al-Assad, mener McConnell.

Den mektige republikanske senatoren sier videre at Trumps varslede tilbaketrekning vil gjøre det lettere for ekstremistgruppa IS og bygge seg opp igjen.

– Amerikanske interesser tjenes best av amerikansk lederskap, ikke av retrett eller tilbaketrekning, sier McConnell.

Han omtales som Trumps viktigste støttespiller i Senatet, der Trump er avhengig av at Republikanerne redder ham fra riksrett.

Ifølge senatoren støtter en «supermajoritet» i Kongressen et fortsatt amerikansk militærnærvær i det nordøstlige Syria.

Pelosi, som er leder i Representantenes hus, anklager Trump for å ha sviktet USAs kurdiske allierte, som har vært avgjørende i kampen mot IS.

– Nok en gang lar president Trump en alliert i stikken i et tåpelig forsøk på å tilfredsstille en autoritær leder, sier Pelosi, tilsynelatende med henvisning til presidenten i NATO-landet Tyrkia.

Recep Tayyip Erdogan har lenge truet med å invadere de nordsyriske områdene kontrollert av den kurdiske YPG-militsen, som Tyrkia anser som terrorister. Søndag kunngjorde Det hvite hus at amerikanske soldater skal trekkes ut av de aktuelle grenseområdene, samt at Tyrkia snart vil gjennomføre sin lenge planlagte militæroperasjon.

(©NTB)