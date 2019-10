utenriks

En dommer på Manhattan avviste mandag Trumps påstand om at han som sittende president har immunitet med hensyn til strafferettslige etterforskninger.

Kjennelsen innebærer at påtalemyndigheten kan stevne Trump for å få tilgang til presidentens private og forretningsmessige selvangivelser fra de siste åtte årene, skriver The New York Times.

