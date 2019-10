Parlamentsvalget i gang i Tunisia

utenriks

Valgdagsmålinger blir kunngjort senere søndag kveld etter at valglokalene er stengt. Det foreløpige valgresultatet ventes onsdag.

Det fantes ingen meningsmålinger før søndagens valg, men uformelle spørreundersøkelser viser at det moderate islamistpartiet Ennahdha, som er det største partiet i nasjonalforsamlingen, ligger an til å tape terreng til det nye partiet Qalb Tounes (Tunisias hjerte). Sistnevnte parti tilhører den fengslede mediemogulen, forretningsmannen og presidentkandidaten Nabil Karoui.

Han er siktet for hvitvasking etter at han ble pågrepet i innspurten av valgkampen i august. En domstol slo nylig fast at han fortsatt må sitte i varetekt. Han hevder å være utsatt for en svertekampanje.

Karoui fikk 15,6 prosent av stemmene i presidentvalgets første runde 15. september. Jussprofessoren Kais Saied, en uavhengig kandidat, fikk 18,4 prosent.

Saied sa lørdag at han innstiller resten av valgkampen fram til presidentvalgets andre runde 13. oktober, av hensyn til Karoui. Det vil medføre en urettferdig fordel å drive valgkamp mot en kandidat som sitter i fengsel, uttalte Saied.

Presidentvalget skulle egentlig holdes i november, men måtte framskyndes da president Beji Caid Essebsi døde i juli.

Etter folkeopprørene med krav om demokrati i en rekke arabiske land i 2011 ble Tunisia regnet som den eneste suksesshistorien. Det var også her den såkalte arabiske våren begynte.

(©NTB)