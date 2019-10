Trump vil nekte innvandrere uten helsedekning adgang til USA

utenriks

Det er klart etter en kunngjøring fra Det hvite hus fredag, der det heter at Donald Trump fredag har signert en presidenterklæring og dermed gjør den gyldig.

Erklæringen innebærer at framtidige visumsøkere til USA må bevise at de har råd til helsebehandling, hvordan de skal dekke utgifter til medisiner, legebesøk, sykehusopphold og sykefravær. Hvis de ikke kan framvise en forsikring eller midler til å dekke slike utgifter, kan de nektes adgang, skriver Wall Street Journal.

Reglene skal tre i kraft om 30 dager. De innebærer at visumsøkere, inkludert de med familie i USA, må framvise helseforsikring eller økonomisk evne til å betale for legebehandling før de får et visum som i neste instans kan gi dem et såkalt green card.

Erklæringen vil ikke gjelde for amerikanske statsborgeres barn som ikke har statsborgerskap ennå. Flyktninger og innvandrere som har fått asyl, er også ekskludert fra kravene.

(©NTB)