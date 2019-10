Storstilt demonstrasjon for skotsk uavhengighet i Edinburgh

utenriks

– For en dag! 250.000 bak oss i marsjen for uavhengighet, skriver Joanna Cherry fra Scottish National Party (SNP) i en Twitter-melding. Mange av de frammøtte viftet med skotske flagg, og EU-flagg kunne også ses i folkemengden.

Politiet har så langt ikke lagt fram noe offisielt tall på antallet deltakere.

Den skotske førsteministeren Nicola Sturgeon, også hun fra SNP, ønsket demonstrantene lykke til.

Gruppa All Under One Banner organiserte markeringen. Den har som mål å «øke bevisstheten om behovet for et uavhengig Skottland» gjennom demonstrasjoner og arrangementer.

Sturgeon har varslet at hun vil avholde en ny avstemning om skotsk uavhengighet innen to år hvis Storbritannia forlater EU. Hun anklager statsminister Boris Johnson for å forsøke å trekke landet ut av Unionen uten å ha noen skilsmisseavtale på plass.

– Det grunnleggende poenget er fortsatt der for Skottland – Johnsons forslag vil ta oss ut av EU, den indre markedet og tollunionen mot vår vilje, sier Sturgeon.

I en avstemning om uavhengighet i 2014, ønsket 55 prosent å forbli en del av Storbritannia.

