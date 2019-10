Plácido Domingo får musikkpris i Mexico likevel

utenriks

Tenoren Domingo var en av 15 prisvinnere som i mai ble kunngjort og som lørdag etter planen skal motta prisen for klassisk musikk i Mexico.

Arrangørene sa imidlertid torsdag at de hadde bestemt seg å revurdere prisen hans, sette dette «på vent til alt dette er avklart», med henvisning til en flom av beskyldninger om seksuell trakassering og overgrep som har framkommet de siste månedene. Fredag snudde arrangørene og sa at han får prisen likevel, men han skal ikke delta ved utdelingen. Han er i stedet med via videolink.

To arrangører har avlyst konserter i Los Angeles med operastjernen etter påstander om at han i årevis skal ha utnyttet sin stilling og trakassert kvinner.

Los Angeles Opera kunngjorde i august at de vil gjennomføre en gransking av påstandene rundt Domingo, som har vært sjef ved operaen siden 2003. Før det var han kunstnerisk leder ved institusjonen, noe som ga ham makt til å styre hvem som ble tildelt, eller ikke fikk, roller.

