Trump: Samtaler med Nord-Korea vil gå som planlagt

Alt tyder på at atomsamtalene mellom USA og Nord-Korea vil gå som planlagt. Delegasjonen fra Nord-Korea ankom Stockholm torsdag, der det er ventet at møter skal finne sted lørdag. FNs sikkerhetsråd vil drøfte situasjonen tirsdag.

– De ønsker å prate, og vi kommer til å snakke med dem, sa Trump til pressen om Nord-Korea på plenen foran Det hvite hus torsdag.

Det var presidentens første offisielle uttalelse om Nord-Korea i kjølvannet av at landet onsdag avfyrte en mulig langtrekkende rakett av typen Pukguksong-3 for første gang.

Provoserer

Nord-Korea hevder utskytingen onsdag skjedde fra en ubåt, eksperter tviler på dette, og mener raketten er avfyrt fra en undersjøisk plattform eller rampe. Uansett er det første gang en rakett er avfyrt fra under vann og markerer ifølge Nord-Korea en ny fase for landets våpensystemer. USAs forsvarsminister Mark Esper har omtalt onsdagens missiltest som «unødvendig provoserende».

På spørsmål om testen var for mye for ham, svarte Trump bare «vi får se».

Testen regnes som den mest betydningsfulle siden atomsamtalene mellom USA og Nord-Korea ble startet i 2018, der hensikten fra USAs side har vært å få Nord-Korea til å slutte å utvikle atomvåpen, mellomdistanse- og langdistanseraketter.

Sikkerhetsrådsmøte

Trump har tidligere uttalt at han ikke har noe problem med en rekke tester av kortdistanseraketter som Nord-Korea har utført den siste tiden, og har stått fast ved at han personlig fremdeles har et godt forhold til den nordkoreanske lederen Kim Jong-un.

Storbritannia, Frankrike og Tyskland har anmodet om møte i sikkerhetsrådet i FN for å diskutere utskytingen onsdag. Møte vil finne sted bak lukkede dører tirsdag, i etterkant av atomsamtalene, for å vurdere situasjonen.

Nord-Korea brøt tilsynelatende onsdag pålagte restriksjoner og resolusjonen der landet har forbud mot oppskyting av ballistiske missiler.

