Politico: USAs energiminister går av i november

Perry er ventet å kunngjøre sin avgang i november, melder Politico som siterer tre kilder som kjenner til planene om Perrys avgang.

Perry har unngått kontroversene som har medført at andre regjeringsmedlemmer har måttet gå av, men den siste tiden har han blitt trukket inn i riksrettsprosedyren mot presidenten på grunn av sin kontakt med Ukraina. Politicos kilder sier imidlertid at kontakten med Ukraina ikke er årsaken til at Perry vil gå av.

Perry ble tatt i ed i som USAs energiminister 2. mars 2017. Han har hatt ansvaret for energidepartementet, et departement han i sin tid mente burde legges ned. Det er ventet at viseenergiminister Dan Brouillette overtar stillingen inntil videre.

Perry var guvernør i Texas før han i 2015 trakk seg og kastet seg inn i Det republikanske partiets nominasjonskamp. Så trakk han seg ganske raskt og erklærte at han støttet Tea Party-favoritten Ted Cruz' kandidatur. Under valgkampen var Perry en skarp kritiker av Trump og kalte ham en «en kreftbyll for konservatismen». Etter at han senere erklærte sin støtte til Trump som presidentkandidat, ble han tatt inn i varmen.

