Hongkong forbyr demonstranter å bruke ansiktsmaske

Forbudet er et av flere tiltak Hongkong-regjeringen nå innfører i et forsøk på å kue de hyppige demonstrasjonene som har preget byen de siste månedene.

– Vi må gjøre det vi kan for å forhindre vold og for å beskytte Hongkongs fremtid, sa Lam på fredagens pressekonferanse.

– Vi tar ikke lett på innføringen av dette forbudet, men dette er et nødvendig tiltak, sa hun.

Ett års fengsel

Forbudet vil tre i kraft fra og med midnatt natt til lørdag. Det er en lov fra kolonitiden som kun kan brukes unntaksvis i krisetilfeller, som nå er trukket fram for å rettferdiggjøre forbudet.

Demonstranter som bryter forbudet, vil risikere opp mot ett års fengsel og en bot på nærmere 30.000 kroner dersom de ikke føyer seg etter de nye reglene.

Lam sier at forbudet ikke medfører unntakstilstand i Hongkong, men sier at det er et forsøk på å «gjeninnføre fred i byen».

– Ikke en forbrytelse

Demonstrantene har de siste fire månedene brukt masker under protestene i Hongkong, samt gule hjelmer, beskyttelsesbriller og pustemasker, for å beskytte seg mot tåregass og slag fra politiet, men også for å unngå identifikasjon.

Tusenvis av demonstranter, alle iført ansiktsmasker, marsjerte fredag ettermiddag gjennom byens finansdistrikt. De ropte slagord som «Jeg ønsker å bruke ansiktsmaske» og «Å bruke maske er ikke en forbrytelse», mens mange biler tutet i støtte for demonstrantene.

– Kommer de til å pågripe 100.000 mennesker i gatene? Myndighetene forsøker å skremme oss, men jeg tror ikke folket lar seg skremme nå, sier en mannlig demonstrant til en lokal TV-stasjon.

Fem fingre

Mange demonstranter holdt opp fem fingre – én finger for hvert av de fem kravene til regjeringen.

Det ene er kravet om å trekke tilbake forslaget om utlevering til Kina, og det var dette som utløste masseprotestene til å begynne med. Lovforslaget vil bli offisielt trukket tilbake den 16. oktober.

I tillegg krever også demonstrantene at Carrie Lam må gå av. De ytterligere kravene er at politivold må granskes, fengslede demonstranter må løslates, og at befolkningen må få større demokratisk frihet.

