En drept og to såret skutt av 80-åring i eldrebolig i USA

utenriks

Vancouver Police Department opplyser at den mistenkte, Robert E. Breck, er 80 år gammel og bor i Smith Tower.

Ifølge lokale medier opplyser kommunikasjonsansvarlig Kim Kapp hos politiet i storbyen i USA at skytingen foregikk i inngangspartiet til leilighetskomplekset. Breck skal ha skutt og drept én mann på stedet, mens to kvinnelige beboere fikk skuddskader. Breck barrikaderte seg etterpå i leiligheten sin.

Politiet sendte ut melding på sosiale medier klokka 14.30 om at folk skulle unngå området rundt bygningen, og det ble evakuert et ukjent antall beboere mens forhandlinger med gjerningsmannen pågikk. Politiet understreker at det ikke var en gisselsituasjon.

Etter lenger overtalelse, overga Breck seg til politiet og er satt i varetekt, mistenkt for drap og drapsforsøk.

PeaceHealth Southwest Medical Center, opplyser at tilstanden er «tilfredsstillende» for de to skadde.

Vancouver ligger nord for Portland i delstaten Washington.

(©NTB)