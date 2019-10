Terrorsiktet i New Zealand trakk forsøk på å flytte rettssaken

utenriks

Høyesterett i New Zealand skulle torsdag vurdere Tarrant sin søknad om å flytte rettssaken fra Christchurch, der massedrapet fant sted.

Før rettsmøtet kunngjorde imidlertid dommer Cameron Mander at forsvaret har besluttet å ikke gå videre med søknaden om å flytte rettssaken. Søknaden ble sendt inn i august.

Det ble ikke oppgitt noen grunn for hvorfor den 28 år gamle australieren tilsynelatende har ombestemt seg. Tarrant deltok under torsdagens høring via videolink fra høysikkerhetsfengselet Auckland, men mediene hadde forbud mot å fotografere eller filme ham.

Tarrant er siktet for deltakelse i en terrorhandling. Han er også siktet for 51 drap og 40 drapsforsøk. Han har ikke erkjent skyld.

Rettssaken hans er berammet til 2. juni neste år i Christchurch, flyttet fra 4. mai 2020, en dato som vil falt sammen med den muslimske fastemåneden ramadan.

(©NTB)