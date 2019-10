Yonhap: Nord-Korea med nye oppskytinger

utenriks

Det melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap på Twitter onsdag, som siterer militære kilder i Sør-Korea.

Også offisielle japanske kilder melder om «uidentifiserte, flygende objekter» avfyrt fra Nord-Korea i retning Japan, tilsynelatende raketter. Skip i farvann mellom landene oppfordres til å følge med på nyhetsoppdateringer og melde fra til den japanske kystvakten om de ser noe som kan være rester etter nordkoreanske testoppskytinger. Fartøy som ser noe, bes om å ikke plukke det opp selv, kun melde fra.

Ifølge Japans forsvarsmyndigheter på Twitter har ikke den siste utskytingen hatt noen direkte konsekvenser for landet.

Meldingene om nye utskytinger kommer dagen etter at det ble kjent at Nord-Korea og USA gjenopptar atomsamtalene lørdag denne uken etter at de kollapset tidligere i år.

Partene ble enige om å ha «forberedende kontakt» fredag, etterfulgt av forhandlinger på arbeidsnivå dagen etter.

Både Sør-Korea og Japan har oppmuntret USA til møter med Nord-Korea for å få på plass en atomnedrustningsavtale, samt en stans i det nordkoreanske regimets missiltesting.

(©NTB)