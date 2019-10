Johnsons brexit-plan får lunken mottakelse i EU og Irland

utenriks

I planen foreslår Johnson at Nord-Irland midlertidig forblir en del av EUs indre marked når britene forlater EU 31. oktober, men ikke en del av tollunionen.

Den britiske statsministeren legger opp til at Nord-Irland skal følge EUs regelverk for mat, landbruksprodukter og varer. Slik vil han unngå at det blir ulike regler nord og sør for grensen mellom EU-medlemmet Irland og britiske Nord-Irland.

Samtidig vil han ha hele Storbritannia – inkludert Nord-Irland – som en egen tollsone utenfor den europeiske tollunionen.

To grenser

Dermed må det utføres tollbehandling på varer som transporteres over grensen, men Johnson påpeker at dette ikke trenger å skje ved eller i nærheten av grenseovergangene.

Varer som kommer fra resten av Storbritannia til Nord-Irland, må samtidig sjekkes for å forsikre at de ikke bryter med EU-reglene, som altså kommer til å gjelde i den britiske delen av øya Irland, foreslår han.

Nord-Irland, som i praksis ikke har noen grense i dag, får med Johnsons forslag to grenser: en tollgrense på land mot republikken Irland og en regulatorisk grense i Irskesjøen mot resten av Storbritannia.

Håper på raske forhandlinger

Johnsons mål har vært å bli kvitt den såkalte backstop-løsningen for irskegrensen som ble forhandlet fram av Theresa May. Den bandt Storbritannia i en tollunion med EU på ubestemt tid og innebar derfor ikke et klart nok brudd med unionen for Johnson og hans regjering.

I et brev til EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker understreker den britiske regjeringssjefen nettopp det at hele Storbritannia blir et eget tollområde. Han trekker fram det å finne løsninger i tråd med fredsavtalen for Nord-Irland som det viktigste av flere elementer som ligger til grunn for forslaget.

– Jeg håper dette forslaget nå kan danne grunnlag for hurtige forhandlinger for å finne en løsning, slik at vi kan komme til enighet og Storbritannia kan forlate EU på en ryddig måte 31. oktober, avslutter Johnson. I de første linjene minner han Juncker på at tiden er knapp fram til tidsfristen den britiske statsministeren har lovet å holde, enten det blir en avtale eller ikke.

Irland og EU skeptiske

Selv om Johnson både i brevet og i sin landsmøtetale var påpasselig med å understrek at det ikke ville bli nye kontroller ved grensen eller like i nærheten, er det tvilsomt om forslaget hans vil bli veldig godt mottatt i EU og Irland. De har begge gjort det klart at enhver form for ny grensekontroll vil være uakseptabel.

Irene sa onsdag klart ifra at de ikke er fornøyde med forslaget.

– Forslaget møter ikke fullt ut målet om at det skal være fri flyt over grensa, var budskapet fra statsminister Leo Varadkar da han onsdag diskuterte planen med Johnson.

Juncker konstaterte at Johnsons plan inneholder «problematiske punkter», som det må arbeides videre med i de kommende dagene.

– Kommisjonen kommer nå til å granske teksten juridisk og i lys av våre velkjente kriterier, heter det i en kunngjøring fra Juncker.

– Det er framgang, men for å være ærlig er det fortsatt mye jobb igjen å gjøre, lød dommen fra EUs brexitforhandler Michel Barnier.

Vil stenge Parlamentet på nytt

Onsdag kveld gjorde Johnsons kontor det klart at statsministeren akter å suspendere Parlamentet nok en gang – denne gangen mellom 8. og 14. oktober.

Parlamentet vil i så fall være suspendert i uken som leder opp til dronning Elizabeths trontale.

Det er også tre dager før EU-toppmøtet, der Johnson håper å få EU-lederne til å godkjenne brexit-planen han nå har lagt fram.

(©NTB)