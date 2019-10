Johnson vil ha tollgrense mellom Irland og Nord-Irland

utenriks

I et brev onsdag legger Johnson fram sitt forslag til en løsning som kan erstatte den såkalte backstop-løsningen for irskegrensen. Forslaget er i tråd med opplysninger som var lekket ut på forhånd.

Den britiske statsministeren legger opp til at Nord-Irland skal følge EUs regelverk for mat, landbruksprodukter og varer. Slik vil han unngå at det blir ulike regler nord og sør for grensen mellom EU-medlemmet Irland og britiske Nord-Irland.

Samtidig vil han ha hele Storbritannia – inkludert Nord-Irland – som en egen tollsone utenfor den europeiske tollunionen.

Dermed må det utføres tollbehandling på varer som transporteres over grensen, men Johnson påpeker at dette ikke trenger å skje ved eller i nærheten av grenseovergangene.

Varer som kommer fra resten av Storbritannia til Nord-Irland må samtidig sjekkes for å forsikre at de ikke bryter med EU-reglene, som altså kommer til å gjelde i den britiske delen av øya Irland, foreslår han.

Nord-Irland, som i praksis ikke har noen grense i dag, får med Johnsons forslag to grenser: en tollgrense på land mot republikken Irland og en regulatorisk grense i Irskesjøen mot resten av Storbritannia.

