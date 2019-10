Pedersen: Ny grunnlov er ikke nok til å sikre fred i Syria

utenriks

Den norske toppdiplomaten høstet anerkjennende nikk i FNs sikkerhetsråd mandag, da han orienterte om avtalen om å opprette en komité som skal utarbeide en ny grunnlov for krigsherjede Syria.

Den nye grunnlovskomiteen begynner sitt arbeid i Genève 30. oktober og består av 150 medlemmer, 50 valgt av syriske myndigheter, 50 av opposisjonen og 50 fra sivilsamfunnet, plukket ut av FN.

Geir O. Pedersen advarer imidlertid mot å tro at jobben dermed er gjort.

– Denne grunnlovskomiteen i seg selv vil ikke være tilstrekkelig. Det er viktig nå å bygge tillit for å få bevegelse i forhandlingene. Jeg mener vi må løslate folk som sitter fengslet og få tiltak som endrer realiteten på bakken i Syria, sier Pedersen til NTB.

Må løslate flere

Om president Bashar al-Assads regime og opprørerne er villige til å løslate fangene, er han usikker på.

– Jeg vet at de er villige til å gjøre noe, men jeg vil ha en mye mer betydelig løslatelse av fanger enn vi har sett til nå. Nå har vi hatt fire mindre løslatelser og det er ikke mange nok. Vi må få til et større antall, slik at det sender et signal til den syriske befolkningen. De må se at noe nytt er på gang, sier Pedersen.

FNs spesialutsending tror ikke at det vil være mulig å innføre en ny grunnlov i et land som mangler så mye tillit og har så mye splittelse som nå.

Endringer på bakken

– En ny grunnlov er en ny sosial kontrakt for det syriske folk, en helt avgjørende plattform. Men for å implementere en ny grunnlov, må vi endre realitetene på bakken. Det må skje parallelt med at en ny grunnlov skal vedtas og valget som skal holdes, sier Pedersen.

Etter åtte og et halvt år med borgerkrig, uten store gjennomslag, er Pedersen klar på at endringer blir vanskelig å få til.

– Ja, det er jo en grunn til at lite har skjedd på alle disse årene. Enigheten om en grunnlovskomité er imidlertid veldig viktig symbolsk sett og kan bevege alle syrere som nå er trette av krig, avslutter Pedersen.

