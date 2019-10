En drept og flere skadd i voldshendelse på finsk skole, opplyser finsk politi

utenriks

Politiet melder om hendelsen på Twitter.

Saken er også omtalt i flere finske medier, blant annet YLE og Hufvudstadsbladet. Meldingene går ut på at hendelsen skjedde ved et kjøpesenter eller en skole som ligger like ved.

Ifølge nyhetskanalen MTV kom en elev på skolen med et sverd og gikk til angrep på flere personer, men disse opplysningene er så langt ikke bekreftet av andre.

Politiet opplyser at de har løsnet skudd i forbindelse med hendelsen. Universitetssykehuset i Kuopio har satt i verk kriseberedskap. De ni skadde er brakt dit, men noen nærmere opplysninger om tilstanden deres er ikke kjent.

