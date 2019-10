Britisk utenriksminister kritiserer Hongkong-skyting

utenriks

En 18 år gammel mann er kritisk skadd etter å ha blitt skutt fra kloss hold under gatekampene som raste i byen tirsdag.

Det er første gang en demonstrant er skutt med skarp ammunisjon av politiet under den flere måneder lange protestbølgen i det delvise selvstyrte kinesiske territoriet.

I likhet med sin forgjenger Jeremy Hunt, kritiserer nå Storbritannias utenriksminister Dominic Raab Hongkong-politiets bruk av ammunisjon.

Utenriksministeren understreker at all bruk vold er uakseptabel, men mener at maktforholdet mellom politiet og demonstrantene er svært skjevt. Politiets bruk av skarp ammunisjon vil ikke bidra til å dempe konflikten, men snarere føre til en oppheting av situasjonen, ifølge Raab.

