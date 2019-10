Atomsamtaler mellom Nord-Korea og USA gjenopptas

utenriks

Partene er blitt enig om å ha «forberedende kontakt» fredag, etterfulgt av forhandlinger på arbeidsnivå dagen etter. Det opplyser Nord-Koreas viseutenriksminister Choe Son Hui i en uttalelse formidlet via det statlige nyhetsbyrået KCNA og gjengitt av sørkoreanske Yonhap.

– Det er min forventning at forhandlinger på arbeidsnivå vil gi fortgang i den positive utviklingen i forholdet mellom Nord-Korea og USA, legger hun til.

Statsråden opplyser ikke hvor samtalene skal finne sted.

Både Sør-Korea og Japan har oppmuntret USA til møter med Nord-Korea for å få på plass en atomnedrustningsavtale, samt en stans i det nordkoreanske regimets missiltesting.

I forrige måned sa Choe at Pyongyang er klar til nye samtaler med Washington. Måneden i forveien uttalte USA det samme.

USAs president Donald Trump har møtt Nord-Koreas leder Kim Jong-un tre ganger tidligere for å forhandle om en kjernefysisk nedrustning i Nord-Korea. Prosessen stanset imidlertid helt opp etter at et toppmøte mellom Trump og Kim brøt sammen uten resultat i februar.

Trump møtte Kim under et improvisert møte i den demilitariserte sonen mellom Nord- og Sør-Korea i juni. Da besluttet de to lederne at dialogen skulle gjenopptas.

