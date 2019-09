Tyske Condor flyr videre til tross for konkurs

utenriks

Condors ledelse opplyste mandag at selskapet har bedt tyske myndigheter om et kriselån, som nå er til vurdering.

Condors flyavganger går som normalt inntil myndighetene har tatt stilling til søknaden, opplyser flyselskapet.

Condor har hovedkvarter i Frankfurt, drøyt 4.000 ansatte og flyr til 90 destinasjoner verden over.

Selskapet presiserer at de ikke vil fly passasjerer som har booket sine billetter via Thomas Cook, bare via andre reiseselskap.

Ifølge Thomas Cook befinner det seg nå rundt 140.000 reisende fra Tyskland i andre land og disse må flys hjem med andre selskap.

21.000 reisende skulle etter planen har gått om bord i Thomas Cook-fly fra Tyskland mandag og tirsdag, men reiseselskapet opplyser at det er usikkert om disse vil gå som planlagt.

