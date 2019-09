Israel nekter Gaza-lag å spille cupfinale på Vestbredden

utenriks

Det palestinske fotballaget Khadamat Rafah møtte 30. juni i år Balata FC fra Nablus i den palestinske cupfinalen.

Kampen gikk på Gazastripen og endte uavgjort 1-1, og 25. september er det derfor klart for omkamp på Vestbredden. Israel nekter imidlertid spillerne på Khadamat Rafah innreise.

Khadamat Rafah har søkt om innreise for 35 personer, 22 av dem spillere og 13 trenere og støtteapparat.

Den israelske sikkerhetstjenesten Shin Bet har avslått 31 av de 35 søknadene og vil kun åpne grensen for fire, kun én av dem spiller, opplyser den israelske menneskerettsorganisasjonen Gisha.

«Knyttes til terrorisme»

Shin Bet mener at «flesteparten» av medlemmene på laget fra Rafah «kan knyttes til terrorisme», men har ikke ønsket å kommentere dette ytterligere.

– Vi er en klubb som fremmer et budskap av fred og kjærlighet, og vi truer ikke sikkerheten slik Israel hevder, sier klubbens talsmann Hozayfa Lafi.

Gisha gikk rettens vei i Israel for å få omgjort beslutningen, men vant ikke fram. Kampen er alt utsatt i to måneder, og ingenting tyder på at den kan gå som planlagt onsdag.

Ber FIFA komme på banen

– Dette er et klart bevis for at den israelske okkupasjonen er brutal, og fra vår side tar vi opp dette på alle nivåer i FIFA. Vi insisterer på at det er vår rett og vi vil gjøre alt for at dette laget kan spille denne kampen, sier lederen for det palestinske fotballforbundet, Jibril Rajoub.

Palestina har lenge krevd at FIFA innfører sanksjoner mot Israel, fordi landet gjør det vanskelig og til tider umulig for palestinske lag og spillere å delta på kamper.

Palestina-cupen i fotball måtte på grunn av israelske restriksjoner avlyses i mange år, men etter at FIFA engasjerte seg ble den arrangert både i 2017 og 2018.

Vinneren av kampen mellom Khadamat Rafah og Balata FC går videre til Champions League i Asia.

