FN bekrefter grunnlovskomité i Syria

Komiteen skal inkludere representanter fra regjeringen og opposisjonen og vil få bistand fra FN. Beslutningen ses som et etterlengtet skritt i den langvarig fastlåste fredsprosessen.

– Jeg tror fullt og fast at etableringen av en syrisk-ledet grunnlovskomité kan bli starten på en politisk vei mot en løsning på den årelange krigen, sa Guterres.

Generalsekretæren understreket at komiteen kommer i stand på syrisk initiativ og at det er syrere som vil lede prosessen. Arbeidet med å få på plass en komité som skal utarbeide en ny grunnlov for Syria, har pågått i lang tid.

Komiteen vil begynne sitt arbeid i løpet av få uker. Det skal ikke være nevnt noen dato for når arbeidet skal være ferdig. Guterres beskriver komiteen som troverdig, balansert og inkluderende.

– Grunnlovskomiteens arbeid må følges av konkrete handlinger for å bygge tillit og fortrolighet slik at min spesialutsending gir fra seg sitt mandat for å støtte opp under en bredere politisk prosess framover, sa Guterres.

FNs Syria-utsending Geir O. Pedersen sa tidligere mandag at han har hatt et svært positivt møte med Syrias utenriksminister om etableringen av komiteen. Han roser også kontakten med den syriske opposisjonen.

