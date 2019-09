Barnier sier Storbritannias holdning gjør avtale vanskelig

utenriks

– Basert på hvordan Storbritannia tenker er det vanskelig å se hvordan vi kan komme fram til en juridisk fungerende løsning som oppfyller alle målene med backstop-løsningen, sa Barnier etter et møte med Tysklands utenriksminister Heiko Maas mandag.

Den såkalte backstop-løsningen binder britene i en tollunion med EU inntil en permanent løsning for grensen mellom et utmeldt Storbritannia og EU-medlemmet Irland. Den britiske regjeringen og statsminister Boris Johnson mener den fremforhandlede løsningen ikke gir et klart nok brudd når Storbritannia går ut av EU. Så langt har ikke britene klart å komme opp med et troverdig og juridisk fungerende alternativ.

Spørsmålet om irskegrensen har hele tiden vært ett av de vanskeligste i forbindelse med brexit. Mye av den irske økonomien foregår på begge sider av grensen. I tillegg frykter mange at en ny, hard grense kan sette fredsprosessen og Langfredagsavtalen i fare.

Johnson står fast ved å forlate EU 31. oktober, til tross for parlamentsvedtaket som pålegger ham å be EU om en utsettelse for å unngå en hard brexit.

(©NTB)