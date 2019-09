Sudansk mann drept av Libyas kystvakt

utenriks

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) fordømmer drapet på det sterkeste.

– Dette er en ventet tragedie. Bruken av skarpe kuler mot ubevæpnede, sårbare sivile, enten det er menn, kvinner eller barn, er uakseptabelt under enhver omstendighet, skriver IOMs talsmann Leonard Doyle i en uttalelse.

FN-organisasjonen krever at libyske myndigheter etterforsker saken og at de ansvarlige blir stilt for retten.

Omstridt EU-avtale

Libyske myndigheter har fått støtte fra EU i form av penger og opplæring for å stanse migranter og flyktninger på vei til Europa før de kommer i internasjonalt farvann. Avtalen er blitt kraftig kritisert, og private redningsskip i Middelhavet nekter å overlate dem de redder til den libyske kystvakten, slik de ofte får beskjed om.

Drapet på den sudanske mannen er ifølge IOM en kraftig påminnelse om hvilke grusomme forhold som gjelder for migranter som blir stanset av Libyas kystvakt etter å ha betalt menneskesmuglere for å bringe dem til Europa.

Ville rømme

IOM-ansatte var til stede på havnen der migrantene og flyktningene ble brakt til land i Libyas hovedstad Tripoli torsdag. Over 100 skal ha nektet å bli sendt tilbake til leirer som både FN og menneskerettsgrupper beskriver som umenneskelige.

Da flere av dem forsøkte å rømme, begynte vaktene å skyte, og en mann ble truffet i magen, ifølge IOM-personell. Han døde på sykehus to timer senere.

Ifølge FN befinner det seg nå rundt 5.000 mennesker i interneringsleirer i Libya, hvorav mange ligger i områder der det pågår kamper mellom ulike væpnede grupper.

Nesten 500 pågrepet

Libyas kystvakt meldte torsdag at den har plukket opp 493 migranter på seks oppblåsbare båter den siste uken, ifølge Reuters. Alle ble brakt tilbake til interneringsleirer, opplyser en talsmann.

Samme kveld plukket det norske redningsskipet Ocean Viking opp 36 mennesker fra en overfylt trebåt i internasjonalt farvann etter anmodning fra maltesiske myndigheter.

Tidligere i uka plukket fartøyet opp 182 mennesker fra båter som ikke var sjødyktige nord for Libya. Ocean Viking, som driftes av Leger Uten Grenser og SOS Méditerranée, har nå 218 passasjerer om bord.

