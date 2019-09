Houthiene advarer Saudi-Arabia etter angrep

utenriks

– De intensive angrepene mot Hodeida er en alvorlig opptrapping som kan torpedere avtalen som ble inngått i Sverige, sier en av opprørernes ledere, Mohammed Abdessalem.

Han viser til våpenhvilen som ble inngått da partene møttes til samtaler i regi av FN i Stockholm i desember 2018.

– Den saudiledede koalisjonen må ta ansvaret for denne opptrappingen og vi kommer til å følge tett med på FNs holdning til denne situasjonen, sier Abdessalem.

Angrep fire mål

Kampfly fra den saudiledede koalisjonen angrep natt til fredag fire opprørsmål nord for den strategisk viktige havnebyen Hodeida.

Over 70 prosent av all import til Jemen skjer via havnen i Hodeida, som er livsnerve for millioner av mennesker som er avhengige av nødhjelp.

Saudi-Arabia fastholder at målene som ble angrepet natt til fredag, var legitime.

– Disse områdene er blitt brukt som base for å utføre terroristhandlinger som truer sjøfartsruter og internasjonal handel i Bab el-Mandeb-stredet og i den sørlige delen av Rødehavet, sa en talsmann for koalisjonen, oberst Turki al-Malki.

Store tap

Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) anslår at over 90.000 mennesker er drept siden Saudi-Arabia gikk til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen i mars 2015.

Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt siden konflikten brøt ut.

Krigen har utløst det FN beskriver som den verste humanitære krisen i vår tid. Rundt halvparten av landets 30 millioner innbyggere trenger nødhjelp, og 10 millioner av dem trues av akutt sult.

