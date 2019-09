Global klimaprotest innledet i Australia

utenriks

Demonstrasjonene blir holdt i forkant av at verdens ledere møtes i New York for å delta på FNs hovedforsamling neste uke. Mandag samles de til FNs klimatoppmøte.

Noen av de første demonstrasjonene på kloden ble holdt i Sydney og over 100 andre små og store byer i Australia. Også i en rekke øystater i Stillehavet er protestene i gang.

I Thailand har over 200 ungdommer stormet miljødepartementet og lagt seg ned for å spille døde, melder nyhetsbyrået Reuters.

I USA er det planlagt over 800 arrangementer, mens det i Tyskland er varslet rundt 400.

Demonstrasjonene blir gjerne omtalt som «den globale klimastreiken» ettersom de er inspirert av svenske Greta Thunberg, som startet protestbølgen da hun begynte å skulke skolen og sette seg foran Riksdagen hver fredag. Etter hvert har hun fått med seg skoleelevene i flere land i protestbevegelsen «Fridays for Future».

Australias fungerende statsminister Michael McCormack sier at elevene bør være på skolen.

– Denne form for demonstrasjoner bør holdes i helgen hvor det ikke forstyrrer næringsliv, der det ikke forstyrrer skoler, det ikke forstyrrer universiteter, sier han.

