EU og Storbritannia enige om å fortsette brexitsamtaler

Michel Barnier og Steve Barclay møttes i Brussel, der de diskuterte både de pågående brexitsamtalene og en fremtidig politisk erklæring om forholdet mellom EU og et utmeldt Storbritannia.

I tillegg til fredagens politiske møte, pågår det tekniske samtaler mellom de to partene, og det er disse som skal fortsette. De dreier seg nå om enkelte konsepter, prinsipper og ideer Storbritannia har lagt fram for EU denne uken, heter det i en uttalelse fra EU-kommisjonen.

Barnier og hans folk lover å holde EU-parlamentet og EU-rådet informert.

– Fremdrift

– Det er fremdrift, og samtalene på teknisk nivå fortsetter neste uke, sa Barclay etter fredagens møte. Han understreket samtidig at en eventuell avtale fortsatt er et stykke unna, melder nyhetsbyrået AFP.

Storbritannia sa tidligere i uken at de hadde noen planer for irskegrensen som de ikke var forberedt på å dele med EU, fordi de ikke ville miste kontrollen over informasjonsflyten. Torsdag snudde britene og overleverte de uformelle dokumentene, som nå altså er gjenstand for samtalene mellom EU og den britiske forhandlingsdelegasjonen.

Hemmelighold

Men de såkalte ikke-papirene – en betegnelse britene bruker for å markere at det ikke er snakk om noen formelle forslag – har også skapt nye gnisninger, skriver The Guardian. For å beholde kontrollen og unngå lekkasjer har forhandlingsleder David Frost bedt motparten behandle dokumentene som hemmelige og ikke dele dem med regjeringen i de øvrige EU-landene.

Kilder i Brussel sier at svaret britene fikk, var en klar beskjed om at alle forslag må gjøres tilgjengelig for analyse i medlemslandene dersom samtalene skal kunne fortsette.

Irskegrensen

Seks uker før britene etter planen skal forlate EU, er det først og fremst irskegrensen som er problemet. begge sider vil unngå en hard grense mellom et utmeldt Storbritannia og EU-medlemmet Irland.

Samtidig har Boris Johnson gjort det klart at han ikke kan akseptere den såkalte backstop-løsningen forgjengeren Theresa May forhandlet fram. Den binder britene i en tollunion med EU på ubestemt tid, inntil en permanent løsning er på plass. Dermed er den til hinder for et klart brudd med unionen, mener Johnson.

EU-president Jean-Claude Juncker sa denne uken at han mener det fortsatt er mulig å komme fram til en avtale med britene.

Johnson sa i forbindelse med mandagens møte med Juncker at han er forsiktig optimist. Han sier fortsatt at han ønsker seg an avtale, men viker ikke fra sin beslutning om å forlate EU 31. oktober – selv om en avtale ikke skulle være på plass.

