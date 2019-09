Minst 30 sivile drept i droneangrep i Afghanistan – USA anklages for å stå bak

utenriks

Regjeringskilder har opplyst til Reuters at angrepet var ment å ramme et skjulested for IS-krigere, men at det i stedet rammet bønder i nærheten av en åker i Khogyani-distriktet i Nangarhar-provinsen.

I tillegg til at minst 30 sivile ble drept, skal minst 40 personer ha blitt såret.

Nyhetsbyrået Reuters har fått bekreftet opplysningene fra tre afghanske tjenestemenn. De sier at angrepet ble utført av afghanske styrker med støtte fra USA.

En rådgiver for president Ashraf Ghani, Jawaid Zaman, anklager imidlertid USA for å stå bak, melder nyhetsbyrået AP. De amerikanske styrkene i Afghanistan har ennå ikke kommentert opplysningene.

