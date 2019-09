Mange drept og såret av bombe ved sykehus i Afghanistan

utenriks

Tallene på drepte og sårede etter angrepet tidlig torsdag morgen, varierer. Lederen for provinsrådet, Atta Jan Haqbayan, opplyser at minst 20 mennesker er drept og opptil 90 såret. Provinsguvernørens talsmann, Gul Islam Seyal, oppgir at tolv er drept.

Bomben skal ha vært plassert i en lastebil, og det blir beskrevet som et selvmordsangrep.

Sykehuset i Qalat, som er hovedstaden i Zabul-provinsen, ble påført store skader. En rekke ambulanser ble også revet i filler i angrepet.

– Ville ramme etterretning

Opprørsbevegelsen Taliban har i en uttalelse tatt på seg ansvaret for angrepet. En talsmann opplyser at bomben var rettet mot etterretningsdepartementets bygning like ved sykehuset. Fasaden på dette bygget fikk store skader, men det er foreløpig uklart om etterretningsansatte er blant de drepte og sårede, ifølge provinsrådets leder.

Taliban hevder at flere etterretningsoffiserer ble drept.

Innbyggere, hvorav mange var på sykehuset for å besøke slektninger, brukte sjal og lakener for å bære ut sårede fra den ødelagte bygningen. Myndighetene tok med seg de hardest skadde til sykehus i byen Kandahar, som ligger 13 mil unna.

Samtaler kollapset

Taliban satt i sommer i fredssamtaler med USA, men forhandlingene brøt sammen tidligere i september. President Donald Trump erklærte at samtalene var «døde», og siden da har Taliban utført angrep nesten hver eneste dag. Samtidig har gruppen meldt at den er klar for nye samtaler.

Tidligere denne uka ble nesten 50 mennesker drept i to angrep som skjedde omtrent samtidig – det ene var rettet mot et valgkampmøte for president Ashraf Ghani, mens det andre fant sted ved flere departementer i Kabul. Begge angrepene ble utført av selvmordsbombere, og Taliban tok også på seg ansvaret for disse angrepene.

(©NTB)