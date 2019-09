Emiratene vil delta i USA-ledet flåtestyrke

utenriks

USA tok initiativet til en slik flåtestyrke i juni og ba en rekke land, blant dem Norge om å delta. Responsen har så langt vært lunken.

Frankrike og Tyskland gjorde det tidlig klart at de ikke akter å delta, mens Storbritannia først tok initiativ til en europeiskledet flåtestyrke.

Norge har tatt stilling til USAs henvendelse, og sist forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) fikk spørsmål om en mulig norsk deltakelse, var i begynnelse av august. Da lød svaret at Norge fortsatt er i en «kunnskapsinnhentingsfase».

Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif advarte under et besøk Oslo i forrige måned Norge mot å slutte seg til den USA-ledede flåtestyrken.

– USAs intensjon med dette nærværet til sjøs i Persiabukta er å imøtegå Iran. Hvis det kommer et nærvær til sjøs i Persiabukta, der formålet med å være der er å imøtegå Iran, kan dere ikke forvente at vi vil sitte stille når noen kommer til våre grenser for å true oss, sa Zarif til NTB.

Australia og Storbritannia har som eneste vestlige land sagt seg villig til å delta, og det samme har Bahrain som huser USAs femte flåtestyrke.

Saudi-Arabia varslet tidligere i uka at de slutter seg til, og torsdag fulgte De forente arabiske emirater etter.

– De forente arabiske emirater blir med for å støtte regionale og internasjonale forsøk på å møte trusler mot skipsfart og global handel, sier en talsmann for myndighetene i landet.

